فوز ناشئي النصر على الأهلي يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

نجح ناشئو نادي النصر في الفوز على الأهلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، بستة أهداف نظيفة، وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مواجهة العالمي والنصر بشكل كبير.

وتواجد الهاشتاق الذي حمل اسم على الأهلي في قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”، بعد تفاعل الآلاف معه، وقال الصحفي الرياضي “إبراهيم المالك”: “ألف مبروك لجماهير العالمي فوز ناشئي النصر على الأهلي ٦ / ٠ قاعدة لاعبين ممتازة ما شاء الله وينتظرها مستقبل بارع”.

وقال مدرب ناشئي النصر عبدالعزيز الجنوبي: “مساء الخير على الجميع، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه مباراة اليوم جعلت فريقنا في صدارة المجموعة فوزنا على الأهلي 0-6 النصر ولعب الفريق مباراة جميلة في الأداء والنتيجة. ويجب علينا العمل والجهد في جميع المباريات في نفس الوتيرة…”.

وعلق “إبراهيم محمد الهذيلي”، نجم نادي النصر السابق عقب الفوز على الأهلي قائلًا: “ناشئو العالمي يحققون الانتصار على الأهلي.. ضمن الدوري السعودي للناشئين نجح في تسجيل أهداف النصر الستة أيمن يحيى “هاتريك” فواز المطيري “هدفين” خالد كعبي”.

ونشر “مشاري” مقطع فيديو، وقال: “أيمن يحيى لاعب النصر للناشئين مسجل اليوم هاتريك على الأهلي صدارة وبس”، وقال “نصراوي عالمي”: “مبروك كابتن عبدالعزيز فوز الناشئين على الأهلي 0/6 والاستمرار في الصدارة، وبالتوفيق لصغار العالمي وأبطاله صدارة وبس”.

وكتب لاعب النصر السابق “إبراهيم العيسى”: “الحمد لله فوز العالمي للناشئين على الأهلي ٦ / ٠”، وقال حساب يحمل اسم “مورينهو العريجا”: “معلومة: النصر هو الفريق الوحيد الذي فاز على الأهلي بنصف درزن (6)… فريق أول و ناشئين”.







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