فيديو مؤثر .. مذيع تونسي ينهار باكيًا وهو يقرأ نبأ وفاة صديقه

المواطن - الرياض

انهار مقدم الأخبار الرئيسية في التلفزيون التونسي، إقبال الكلبوسي، من البكاء وهو يقرأ خبر وفاة زميله في المهنة، ما دفع طاقم التصوير إلى قطع الأخبار وإنهاء النشرة.

وقدم الإعلامي الكلبوسي نشرة أخبار الساعة الثامنة، مساء أمس الاثنين، عندما بلغه خبر وفاة زميله المقرب، رئيس مصلحة الرياضة في القناة، عبد الخالق السعداوي، فطلب منه رئيس التحرير إذاعته.



ولم يستطيع المذيع قراءة الخبر بسهولة من فرط حزنه، فتقطع صوته وصمت كثيرًا، كما لم يستطع التحكم بدموعه، وانهار باكيًا على الهواء، وهو ينعى صديقه، ليتم قطع الأخبار قبل انتهائها.

وصُدم الوسط الإعلامي التونسي بوفاة الصحافي والمعلق الرياضي عبد الخالق السعداوي، رئيس مصلحة الرياضة بالتلفزة التونسية عن 45 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أنهت حياته.







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