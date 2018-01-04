فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها

فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها

2018/01/04
الساعة 3:53 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشر موقع ميرور فيديو مروعًا لباب مصعد يقفل على ساق سيدة بعد أن تعثرت قدمها وسقطت داخل المصعد.


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