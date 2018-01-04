2018-01-04 دياب الرئيسيةتيوب المواطن فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها 2018/01/04 الساعة 3:53 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1920 0 طباعة المواطن - متابعة نشر موقع ميرور فيديو مروعًا لباب مصعد يقفل على ساق سيدة بعد أن تعثرت قدمها وسقطت داخل المصعد. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : طيران التحالف يدك مركزاً قيادياً للحوثيين في الحديدة شاهد.. سيدة توقف سيارتها الذكية في مساحة ضيقة جدًّا لقاء وزير المالية على القناة السعودية.. مكاشفة وحوافز وهيكلة مرتقبة دون إجابة شافية عن العلاوة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن 10 معلومات يجب أن تعرفها عن حساب المواطن قبل الدفعة الثانية حساب المواطن يعيد التذكير بطريقة الاعتراض على عدم الأهلية حساب المواطن يصرف الدعم بأثر رجعي في هذه الحالة حساب المواطن يصرف الدفعة الثانية من الدعم الأربعاء بالفيديو.. حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان خبير في الشؤون الإيرانية لـ”المواطن”: طهران في ورطة كبرى الرياضة العالمية إقالة نيبوشا من تدريب نادي الزمالك سيلفا يكشف سبب غيابه عن مانشستر سيتي ما خطة الريال للتعاقد مع نجم تشيلسي؟ غدًا يوم مهم في حياة محمد صلاح لسبب واحد نجم آرسنال يقترب من الرحيل وهذه الأندية تريده السياحة والسفر المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال تيوب المواطن شاهد.. سيدة توقف سيارتها الذكية في مساحة ضيقة جدًّا شاهد.. تسرب مياه بأحد المنازل يتحول إلى مشهد مذهل فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها شاهد.. شجاعة امرأة تساعد الشرطة في القبض على متهم حاميها حراميها.. شاهد عناصر الشرطة الإيرانية ينهبون المحلات التجارية فيسبوك المرأة والطفل بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب