فيديو مروع.. سيدة تفقد ساقها بعد دخولها مصعدًا تحدق في هاتفها

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نشر موقع ميرور فيديو مروعًا لباب مصعد يقفل على ساق سيدة بعد أن تعثرت قدمها وسقطت داخل المصعد.







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