فيديو مروع.. نهاية مأساوية لشاب حاول القفز فوق النار

فيديو مروع.. نهاية مأساوية لشاب حاول القفز فوق النار

2018/01/14
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض شاب لنهاية مؤلمة للغاية عندما حاول استعراض مهاراته في القفز فوق النار أمام أصدقائه.. شاهد ماذا حدث؟


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