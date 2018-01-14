فيديو مروع.. نهاية مأساوية لشاب حاول القفز فوق النار

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تعرض شاب لنهاية مؤلمة للغاية عندما حاول استعراض مهاراته في القفز فوق النار أمام أصدقائه.. شاهد ماذا حدث؟







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