في الخفجي.. احترق قاربهم فتدخل حرس الحدود وأنقذ البحارة الـ7

المواطن - نوف العايد - الخفجي

أنقذ رجال حرس الحدود بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم السبت، 7 بحارة من الجنسية الهندية بعد تعرض قاربهم للاحتراق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد العتيبي، في تصريحات إلى “المواطن”، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بمحافظة الخفجي تلقت بلاغًا من أحد البحارة يفيد بتعرض قاربهم للحريق شمال مركز العمودة.

وأضاف العتيبي أنه على الفور تم توجيه الدوريات البحرية للموقع وإنقاذ البحارة، وعددهم 7 أشخاص من الجنسية الهندية، ونقلهم لمستشفى الخفجي العام للاطمئنان على صحتهم.

ونبّه النقيب العتيبي جميع الصيادين والمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر عند الرغبة في ارتياد البحر، مشددًا على ضرورة اتباع اشتراطات وتعليمات السلامة البحرية، كذلك التأكد من ارتداء ستر النجاة تحسبًا لأي طارئ، والحرص علي عمل الصيانة الدورية لقواربهم، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لتقديم المساعدة عند الحاجة.







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