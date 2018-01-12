في جمرك الحديثة .. إحباط تهريب الكبتاجون في 300 علبة بازلاء!

المواطن - الرياض

شهِد جمرك الحديثة إحباط 4 محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 1,325,433 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل أربع مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال أربع محاولات لتهريبها, حيث وردت أولاً إرسالية مواد غذائية, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على الإرسالية، عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها 723,121 حبة مُخبأة داخل 300 علبة “بازلاء” بعد استحداث تجاويف جانبية لكل علبة ووضع الحبوب بداخلها ووضع البازلاء وإعادة تغليفها مصنعياً لغرض التمويه.

وبيّن العنزي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 595,376 حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية “معدات ثقيلة” بعد تجويف بعضاً منها ووضع الحبوب بداخلها.

وبلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة 6,000 حبة كانت مخبأة داخل ماكينة مركبة خاصة، حيث تم استغلال الفاصل بين رأسي الماكينة ووضع الحبوب بداخلها.

وأشار إلى أن رجال الجمارك تمكنوا من إحباط كمية بالمحاولة الأخيرة بلغت 936 كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل تجويف مسجّل المركبة بعد دمجها مع قهوة مطحونة لغرض التمويه، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.







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