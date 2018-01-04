في عدد استثنائي.. هذه مواضيع مجلة كلية الملك خالد العسكرية

المواطن ـ الرياض:

أصدرت كلية الملك خالد العسكرية، عددها الحادي والثلاثين بعد المئة من مجلتها الفصلية، الذي تَوافق موعد صدوره مع الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله).

وأولت المجلة ذكرى البيعة اهتماماً كبيراً، حيث كانت موضوع رسالة القارئ : (البيعة ومستقبل المملكة الواعد ) بقلم قائد كلية الملك خالد العسكرية المشرف العام على المجلة ، التي أشار فيها الى أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) تحل هذا العام في ((ظل حراك متسارع تعيشه في كافة المجالات : الاقتصادية والسياسية والأمنية … وغيرها ، سعياً الى تعزيز الحاضر وترسخ الخطى على طريق المستقبل الواعد في كل مجال منها.

وألمح في رسالته إلى إبرز الإنجازات التي تحققت على مدى العام الماضي من بيعته ، في المجال الاقتصادي ، والسياسي ، والأمني ومجال خدمة الإسلام والمسلمين ومجال العمل الإنساني، مختتماً رسالته بقوله عما تم إنجازه:”هذه نماذج محدودة من فيض إنجازات يصعب حصرها، تمت في سنوات معدودة على يدي سيدي خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) وهي أحد أسباب اعتزازنا بذكرى البيعة وافتخارنا بصاحبها وولائنا له”.

وحول الموضوع نفسه جاءت كلمة رئيس تحرير المجلة (ذكرى البيعة وعزيمة القيادة) والتي أشار فيها إلى أنه في “ظل ما تحقق من إنجازات فاقت كافة التقديرات، تتأكد حقيقة أن الإنجازات لا تقاس بطول الزمان ، وإنما بعزم وحنكة الرجال الذين يتولون القيادة وتوجيه دفة الأمور، خصوصاً تلك القيادات التي خرجت من رحم الوطن وقد لبت نداءه ، وتطلعاته للمستقبل، على النحو الذي حققه المؤسس (طيب الله ثراه)، وخلفه ابناؤه القادة، الذين امتدت لهم الأيادي بالمبايعة، وارتفعت لهم الرايات بالتأييد.

كما نشرت المجلة دراسة موسعة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين .. قراءة تحليلية في ملفات الإنجازات)، تناولت بالتفصيل والتحليل ما تم إنجازه في ملف خدمة الإسلام والمسلمين، وفي الملف السياسي على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وفي الملف الاقتصادي، والعسكري، والأمني، والاجتماعي، والإنساني.

وقد تضمن العدد مقالات عسكرية وسياسية واستراتيجية منها (آفاق استراتيجيةالتصن​يع العسكري بالمملكة العربية السعودية في رؤية 2030) ، و (استراتيجية بناء القوات المسلحة )، و(تأمين الأجواء السعودية بتعزيز الدفاعات الجوية ) ، و(سلامة الدول بين رياح الانفصال ودواعي الاستقرار)، و(اللياقة البدنية وانعكاساتها على الأداء القتالي )، و(سلاح البلازما الناجز )، و (الفشل الملحمي)، إضافة إلى أبواب المجلة الثابتة.

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