في مشهد بريء وعفوي.. طفل يؤدي التحية لصورة الملك ويقبل يده

المواطن – الجوف

رصدت عدسة المصور ممدوح السهو أحد الأطفال من براعم الكشافة قبل افتتاح مهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادية عشرة وهو يقدم التحية الكشفية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يطبع قبلة على يد خادم الحرمين الشريفين.

وقال ممدوح السهو، إنه لاحظ وقوف الطفل قيس بن فواز الرويلي، أمام صورة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تم وضعهما أمام مقر أندية مدارس الأحياء في المخيم الكشفي، ويأتي ضمن مشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في المهرجان.

ولفت إلى أنه التقط أكثر من صورة لهذا الطفل لتبين مدى محبة ولاة أمرنا من الجميع وتعطي دلالة وبلاغة على ما احتوته من رسائل وطنية ومضامين تربوية هادفة، مشددًا على أنها من أروع صورة الحب والولاء لأنها جاءت نتيجة براءة الأطفال وعفويتهم.







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