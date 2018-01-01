في مصر.. البيتكوين حرام

المواطن - القاهرة

أعلن مفتي مصر، شوقي علام، تحريم تداول عملة البيتكوين الافتراضية؛ لأنها تعد وسيطًا غير مقبول للتبادل، وتشتمل على أضرار الغرر والجهالة.

وأكد مفتي مصر بحسب بيان أصدرته دار الإفتاء أن ضرب العملة وإصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولًا على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع.

وتابع علام أن شيوع هذا النظام غير المنضبط يخلّ بمنظومة نقل الأموال التقليدية والتعامل فيها كالبنوك، ويسهل بيع الممنوعات وغسل الأموال والتهرب من الضرائب، ويؤدي لإضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها.

وشدد بيان الإفتاء على أن التعامل بعملة بيتكوين من المحظورات الشرعية التي يجب الضرب على يد مرتكبيها.







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