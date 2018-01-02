في مصر.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر

المواطن - القاهرة

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بحسب قرار 647 لسنة 2017.

ويبدأ القرار من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق 13 يناير 2018، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم الثلاثاء.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

أما المادة الرابعة فيعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).







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