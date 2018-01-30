في ملعب الجوهرة .. الأهلي يقهر الشباب

المواطن - مروة نبيل - تصوير : أحمد الفهمي

حملت مباراة الأهلي والشباب التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ندية كبيرة بين الفريقين، حيث نجح الليث في التقدم مبكرًا قبل أن يحول الراقي تأخره إلى فوز بثلاثية.

ورصدت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة الأهلي والشباب في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والحضور الجماهيري الكبير في المدرجات لمؤازرة الراقي في المسابقة المحلية.

وشهدت مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين حضورًا جماهيريًّا مميزًا وكبيرًا للغاية، بلغ 32 ألف و199 مشجعًا.

ووثقت “المواطن” احتفالات اللاعبين بالأهداف في مباراة الأهلي والشباب، وعلى رأسها احتفال الوافد الجديد مؤمن زكريا بهدفه الأول في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وسجل هدفين في كأس الملك.

كما رصدت عدستنا احتفال النجم مهند عسيري بهدفه في مباراة الأهلي والشباب في الوقت القاتل، وقام بخلع قميصه والاحتفال مع زملائه والجماهير بالهدف الذي منح الراقي الثلاث نقاط.

وسجل أهداف مباراة الأهلي والشباب كل من محمد بن يطو وهتان باهبري لليث في الدقيقتين 10 و12، فيما أحرز للراقي فيتفاتزيديس ومؤمن زكريا ومهند عسيري في الدقائق 40 و87 و95.

وبعد مباراة الأهلي والشباب وصل رصيد الراقي لـ37 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الليث عند 26 نقطة في المركز السادس.







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