في 3 كلمات.. أول تعليق من فيصل بن تركي بعد حل إدارة نادي النصر

المواطن - الرياض

بعد قرار تركي آل الشيخ بحل مجلس إدارة نادي النصر، اكتفى فيصل بن تركي بالتعليق على القرار بـ3 كلمات فقط.

وكتب فيصل بن تركي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عقب قرار حل نادي النصر: “بالتوفيق لنصري الحبيب”.

وقرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة نادي النصر، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وجاء قرار حل نادي النصر بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقًا للائحة الأساسية للأندية للرياضية، وبعد التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي، بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق.

كما قرر تركي آل الشيخ تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.







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