في 4 مدن.. الإسكان تعلن أرقام رسوم فواتير الأراضي البيضاء ومساحاتها

المواطن- الرياض

كشفت وزارة الإسكان، مساء أمس الأربعاء، أرقام رسوم فواتير الأراضي البيضاء ومساحاتها، التي أصدرتها في 4 مدن، بإجمالي مساحات بلغ نحو 411.5 مليون م2.

وقالت وزارة الإسكان في بيان عبر موقعها الرسمي: إنها أصدرت 1548 فاتورة مصدرة لنحو 1116 قطعة أرض بيضاء، وسجلت 352 فاتورة مصدرة لمدينة الرياض بواقع 686 قطعة أرض بمساحة إجمالية 142.099.991م2.

وفي مدينة جدة سجلت 543 فاتورة مصدرة بواقع 402 قطعة أرض بمساحة إجمالية 163.957.907م2.

وحلت حاضرة الدمام بـ573 فاتورة مصدرة بواقع 375 قطعة أرض بمساحة إجمالية 112.898.522م2.

وجاءت مدينة مكة المكرمة بـ80 فاتورة مصدرة بواقع 71 أرضًا بمساحة إجمالية 10.500.749م2.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :