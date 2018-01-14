في 5 خطوات.. سَجّل بصمة الوجه في “آيفون X”

المواطن - متابعة

تعد بصمة الوجه من أكثر الخصائص التي تتطلب مزيداً من الوقت والجهد لإعادة ضبطها في “آيفون X” .

وفي هذا السياق كشف موقع “بي جي آر”، المتخصص في التقنية، أن سبب معاناة الكثير من ضبط بصمة الوجه عبر هواتف “آيفون X”، هو اتباعهم لطريقة خاطئة في الإمساك بالهواتف، أثناء التسجيل، وهي بوضعه بمحاذاة وجوههم لضبط بصمة الوجه لأول مرة.

وينصح موقع بي جي آر، باتباع الخطوات التالية، من أجل تسجيل بصمة وجه من الصعب فقدانها على هاتف آبل الرائد “آيفون X”، ومن دون معاناة في خمس خطوات سهلة:

– الذهاب إلى الإعدادات

– انقر على Tap Face ID & Passcode

– أدخل رمزك السِّري Passcode

– لا تختر خاصية Require Attention for Face ID، لأنك إذا اخترتها، فإن الهاتف لابد أن يتأكد من أن عينيك تنظران إليه بشكل مباشر، لكي تنفتح شاشته.

وفي حال أن هاتفك “آيفون X”، يملك نظام تشغيل “iOS 11.0.1″، فلا بد أن تجري تحديثا إلى النسخة “iOS 11.1″، من أجل إيجاد هذه الخاصية.

– آخر خطوة قم بتسجيل ملامح وجهك، بالنظر إلى كاميرا الهاتف، بعد وضعه بمحاذاة بطنك، أو ناحية خصرك، وليس بالنظر إليه بشكل مباشر، وانسَ تماماً فكرة أنك تلتقط صورة سيلفي جيدة، فقط ركز على وجهك.

وأوضح الموقع أنه باتباعك للخطوات الخمس السابقة، ستضمن تسجيل بصمة وجه بشكل أسرع، وتحمل أدنى شكوك حول شخصيتك وتتيح أفضل معايير الأمان لهاتفك.

يُذكر أن شركة آبل طرحت هاتفها “آيفون X”، في شهر نوفمبر، وهو الأغلى سعراً من بين كل طرازات هاتف “آيفون”، إذ يبلغ سعره 1000 دولار أمريكي مع اختلافات بسيطة مع بلد إلى آخر.







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