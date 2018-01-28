قائمة الأخضر لمباراة العراق

المواطن – مروة نبيل

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المُقرر استدعاؤهم للمشاركة في مباراة العراق الودية، التي ستُقام في مدينة البصرة يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وجاءت قائمة الأخضر الأساسية، كالتالي: في حراسة المرمى عبدالقدوس الأنصاري، وفي الدفاع حسن معاذ، سعيد الربيعي، أحمد عسيري، وحسين عبدالغني، ويضم خط الوسط كلًّا من إبراهيم غالب، هتان باهبري، أحمد الفريدي، محمد الشلهوب، محمد الكويكبي، ويقود الهجوم عبدالفتاح آدم.

وضمت قائمة المنتخب السعودي الاحتياطية لمباراة العراق الودية، كلًّا من في حراسة المرمى، وليد عبدالله، وخط الدفاع سعيد المولد، محمد جحفلي، عبدالله الزوري، وخط الوسط وليد باخشوين، محمد أبو سبعان، والثنائي الهجومي حسن الراهب وناصر الشمراني.







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