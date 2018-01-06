قائمة الجهات الخاصة المبادِرة بصرف بدل غلاء المعيشة لموظفيها

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

أعلن عددٌ من المؤسسات والجهات في القطاع الخاص تفاعلها مع الأوامر الملكية الصادرة صباح اليوم، والتي تضمنت منح بدل غلاء معيشة لمدة عام لموظفي الدولة مقداره ألف ريال.

وسارع العديد من الجهات الخاصة إلى تخصيص مبلغ لموظفيها من السعوديين لمواجهة أعباء المعيشة.

“المواطن” ترصد لكم في هذا التقرير أبرز الشركات المتفاعِلَة، والذي سوف يتم تحديثه بشكل مستمر.

غرفة الرياض تبادر

تماشياً مع الأمر الملكي أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أحمد الراجحي اعتماد بدل غلاء المعيشة لموظفي الغرفة.

ورفع الراجحي باسم قطاع الأعمال الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة بتخفيف أعباء المعيشة بما يحقق الرفاهة والرخاء للشعب السعودي.

بنك الرياض ومسك

وتفاعل بنك الرياض كأول بنك مع هذه المبادرة، كما أكدت إدارة مسك الخيرية قرارها بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للموظفين السعوديين.

كما خصصت شركة سماءات دعم غلاء معيشة قدره 500 ريال شهرياً لجميع منسوبي الشركة البالغ عددهم 102 موظف وموظفة.

كذلك قررت وكالة بن غيث للسياحة صرف 500 ريال شهرياً بدل غلاء معيشية، وأشارت أيضاً شركة سمارت ماب إلى صرف بدل غلاء لجميع موظفيها السعوديين قيمته ١٠٠٠ ريال.

دكان يستثني المؤسسين

وأعلن دكان أفكار تقديم دعم غلاء معيشة قدره 500 ريال شهرياً لجميع منسوبي الدكان ويُستثنى من ذلك المؤسسين رغبة منهم.

كما قررت إدارة شركة مياه آبار حائل تقرر صرف بدل غلاء معيشة للموظفين السعوديين بنسبة ١٠٪ وزفت غرفة الطائف وحائل ومكة المكرمة البشرى بصرف بدل غلاء المعيشة لموظفيها وقررت أيضاً شركة أعالي صرف البدل لموظفيها.

كذلك قررت شركة الوفاق صرف بدل غلاء معيشة قدره 500 ريال شهرياً لمدة سنة لأكثر من 600 موظف سعودي بدءاً من يناير.

وتضامن مجمع برايت الطبي بحفر الباطن وقرر صرف مبلغ 500 ريال بدل غلاء معيشة لمدة سنة لجميع الموظفين السعوديين.

جمعيات خيرية تُشارك

كما قررت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 500 ريال لمدة سنة لموظفيها.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر 9 أوامر ملكية تضمنت العديدَ من المكرمات والمنح الملكية التي ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطن.

كما وجَّه خادم الحرمين الشريفين، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) بدءاً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما حملت الأوامر الملكية الكريمة بشارةً لفئة غالية على قلوب القيادة (مستفيدي الضمان الاجتماعي)؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما شملت أوامر الملك سلمان فئة المتقاعدين بتوجيهٍ كريمٍ لصرف مبلغ 500 ريال للمستفيدين لمدة سنة (بدل غلاء المعيشة).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :