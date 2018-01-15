قاتلوا من أجلها وقاتلت للحياة.. “المواطن” تكشف قصة الصورة المُبكية

المواطن _ وليد الفهمي _ الرياض

مرت أسرة في العاصمة الرياض بقصة استمرت ساعات خالطها الخيال بالواقع المحزن، ولم يتبقَّ منها سوى صورة لإحدى غرف المستشفيات الشهيرة، تسرد ما حدث قبل 72 ساعة تحديدًا.

والصورة المحزنة المتداولة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها “كل هذه الفوضى كانت لأجل إنقاذها مريضة كانت بالـER قاتلوا من أجلها وقاتلت من أجل الحياة، وكتب الله لها عُمرًا جديدًا الحمد لله، شكرًا لكل الأطباء الذين قاتلوا من أجلها (طوارئ- عناية- جراحة الصدر- القلب) شكرًا للممرضين ملائكة الرحمة (لمواطنة دخلت لقسم الطوارئ وهي تعاني من جلطة في القدم)”.

وبينت مصادر “المواطن” أن المريضة وصلت عند الساعة 10 مساءً، وانتقلت الجلطة للأعلى ومن ثم توقف قلبها لمدة معينة، وأنعشت لمدة 10 دقائق حتى عادت للحياة، ومن ثم توقف قلبها للمرة الثانية وأعيدت للإنعاش القلبي، ثم توقف للمرة الثالثة، وأنعشت بعدها ثانيةً.

ولفتت المصادر إلى أن الحالة لم يكن لديها أي تاريخ مرضي سابق، وأنها استقرت بعد استخدام أحدث الأجهزة في المستشفى الحكومي الشهير عند الساعة الرابعة فجرًا بعدما توقف قلبها لمدة 9- 10 دقائق متفرقة.







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