قبل لقاء السيسي بساعات.. القبض على محافظ المنوفية بتهمة الفساد

المواطن - القاهرة

قبل ساعات من أول زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، ورجلي أعمال في تهم فساد، مساء أمس الأحد.

ومن المقرر أن يزور السيسي المنوفية، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث سيفتتح عددًا من المشروعات بالمحافظة أبرزها المستشفى العسكري في شبين الكوم، ومدرسة فندقية حديثة في قويسنا، إلى جانب تفقد عدد من المصانع بمدينة السادات.

وسيفتتح الرئيس السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، مدرسة في ميت غمر بالدقهلية، ومستشفى كفر الشيخ، ومستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، ومستشفى 15 مايو بحلوان بمحافظة القاهرة، ومجمع مرغم بالإسكندرية، والمجمع الأول من جامعة زويل.







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