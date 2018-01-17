قتل ابن عمه خنقًا بالمنشفة والسبب!!

المواطن ـ رقية الأحمد

أقدم آسيوي، يقيم في دولة الإمارات العربية المتّحدة، على قتل ابن عمّه خنقًا بمنشفة، إثر خلاف عائلي.

وكشفت الصحافة المحلّية، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنّه حدّدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة القاضي سامح شاكر، يوم 31 من الشهر الجاري، للحكم في قضية شاب من جنسية آسيوية متهم بقتل ابن عمه بمنشفة نتيجة لشجار وقع بينهما.

وأشارت إلى أنَّ “أوراق القضية تبيّن تلقي شرطة رأس الخيمة بلاغًا يفيد قيام المتهم بقتل ابن عمه، خنقًا، مستخدمًا منشفة المجني عليه”.

وأوضحت أنَّه “اعترف المتهم خلال سير التحقيقات بقيامه بالجريمة، وذلك إثر مشاجرات عديدة وقعت بينهما في السابق، نتيجة لخلافات أسرية لم يستيطعا تجاوزها خلال الإقامة معًا داخل المسكن الخاص بالشركة التي يعمل بها المتهم والمجني عليه”.







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