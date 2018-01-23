قتل زوجته ثم أطلق الرصاص على المارة وانتحر!

المواطن- متابعة

أقدم رجل على قتل زوجته في جنوب إيطاليا ثم أطلق النار من مسدسه في شرفة شقته ليردي نفسه قتيلاً.

وقتل الرجل (48 عامًا) زوجته بالرصاص في بلدة بيلونا الصغيرة شمالي نابولي، ثم انتحر في شقته، فيما ذكرت تقارير صحافية أن الرجل قبل أن ينتحر أطلق النار من شرفته عشوائيًا مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص.

وتمكنت ابنة الرجل، وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، من الهرب وأبلغت بعض المارة بمقتل والدتها.

وعلى الرغم من أن السلطات حاولت حتى وقت متأخر من مساء الاثنين إقناع الرجل بالاستسلام، لكنه أطلق النار على نفسه في نهاية المطاف.

ولم يتم الكشف عن الدافع وراء ذلك.







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