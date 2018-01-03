قرار عاجل من الربيعة .. سحب ترخيص المنشأة وفصل ممرضات عنفن رضيعًا بالطائف

المواطن - الطائف

قررت وزارة الصحة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو يمتهن فيه كرامة طفل حديث الولادة في الطائف.

واعتمد وزير الصحة عقوبة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو يقمن فيه بامتهان لكرامة وسلامة طفل رضيع في الطائف، وحرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن وزير الصحة توفيق الربيعه اعتمد اليوم قرارًا يقضي بفصل ثلاث ممرضات كانت صحة الطائف قد أجرت معهن تحقيقات حول انتشار مقطع يتضمن العبث بطفل داخل مستشفى الأطفال وتصويره ونشره.



وتضمن قرار الوزير سحب ترخيص مزاولة المهن الصحية من الممرضات الثلاث وفصلهن وحرمانهن من العمل مستقبلاً في أي مجال صحي وطبي.







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