قرقاش: أزمة قطر لن تتحوّل لمواجهة عسكرية خليجية.. وعلى الدوحة تغيير سلوكها

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ قطر الآن في وضع صعب، وعليها تغيير سلوكها.

وشدّد قرقاش، في مقابلة مع “CNN” على هامش منتدى دافوس بسويسرا، على أنَّ إمكانية أن تؤدي أزمة الرباعي العربي مع قطر إلى مواجهة عسكرية غير مطروحة.

واعتبر أنَّ “مستشار المرشد الإيراني للسياسة الخارجية، علي أكبر ولايتي، حين خرج وقال إننا أنقذنا النظام القطري…، يؤكّد حدوث تقارب في العلاقات الإيرانية ـ القطرية”.

وأشار إلى أنَّه “قلنا بوضوح بعد محاولة التحرش ببعض الطائرات المدنية فوق الأجواء الدولية، شمال قطر، إنَّ هذا ليس ما نسعى إليه، فالإمارات تتحرك بشكل قانوني ضد التدخل في الملاحة الدولية، وسوف نحاول الحصول على مناطق تدريبنا بعيدًا عن الأجواء القطرية نحو الأجواء السعودية لتجنب ذلك”.

وفي شأن تحذير الحكومة الإماراتية للجيش الإماراتي بعدم تصعيد أزمة تحرش الدوحة بطائراتها المدنية، بيَّن قرقاش أنَّ “الجيش الإماراتي هو جزء من الحكومة، وأعتقد أنَّ الحكومة لا تحذر الجيش الإماراتي؛ لكن من الواضح أن كل شيء سوف يخرج، وسوف يكون واضحًا جدًّا”.

وتوقّع أن تغير قطر سلوكها، موضحًا أنّه “ما دامت الأزمة مع قطر تثير القلق، فنحن نتوقع تغييرًا في السلوك، وأعتقد أنه بمجرد حدوث تغيير في السلوك مع الدوحة، حينها يمكننا أن نعيد الاتصال مرة أخرى؛ لكن الآن أعتقد أن قطر في وضع صعب”.