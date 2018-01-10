قرقاش: إنكار دعم قطر للتطرف والإرهاب تكتيك إعلامي

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تسعى إلى تجاوز ملف قطر بعد أن اختارت أزمتها وعزلتها.

وشدد قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة أن يتم التصحيح، منوهًا بأن يوسف القرضاوي حرض على استهداف الإمارات من على الأراضي القطرية، حيث كان تحريضه جزءًا من أزمة 2014.

وتابع قرقاش أنه “أما حجة غياب الدليل فلعل الغشاوة هي التي تغطي الرؤية، إنكار دعم قطر للتطرف والإرهاب تكتيك إعلامي، وقوائم الدول الأربع بالأفراد والجماعات تقر به قطر أمام الأمريكان وتنكره للاستهلاك الخليجي”.

واستكمل بقوله: “تعودنا على ازدواجية الخطاب السياسي القطري، فهي التي استضافت القاعدة التي قصفت العراق والمحطة التي حرضت ضد القصف، وهي التي دعمت حماس وطبعت بحرارة مع إسرائيل، وهي التي تواصلت مع السعودية وتآمرت على ملكها”.

ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية في وقت سابق إلى أن تصريح الحوثي صالح الصماد، والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية الإيرانية.

وأوضح قرقاش أن التهديد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة.

وتابع أن “الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية اليوم، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة”.







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