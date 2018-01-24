قرقاش: الأوروبيون يتربّحون من ورطة الدوحة والإنفاق لا يغيّب حقيقتها

المواطن ـ رقية الأحمد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، أنَّ الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة رغم إنفاقات قطر لإقناع جمهورها.

وأوضح قرقاش، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، فجر الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “الانطباع العام في حديثي مع العديد من الصحافيين والمتابعين الأوروبيين أن الآلة الإعلامية القطرية، وبرغم إنفاقها السخي، إلا أن أزمة الدوحة تبقى ثانوية، قطر تخاطب جمهورها وتنفق لإقناعهم”.

‏وبيّن أنَّ “العديد من المسؤولين الأوروبيين يدركون أنَّ قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وأن هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركاتهم وبضائعهم، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة”.







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