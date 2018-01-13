قطار الحرمين يسيّر رحلة أسبوعية لكامل المسار استعدادًا للتشغيل التجاري

المواطن - واس

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، المالك للبنى التحتية لمشروع قطار الحرمين السريع، عن استمرار رحلات البرنامج التجريبي لقطار الحرمين (كامل المسار) صباح اليوم، بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ذهابًا وإيابًا في نهاية كل أسبوع؛ استعدادًا للتشغيل التجاري قريبًا.

وأوضح مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس، محمد فدا، أنه انطلاقًا من مبدأ التعاون المستمر بين الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتأكيد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع قطار الحرمين السريع، تمت دعوة الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة للمشاركة في الرحلة التجريبية للقطار، التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم باتجاه مكة المكرمة، ومن ثَمَّ العودة إلى محطة المدينة المنورة مساء.

وأكد المهندس فدا، أن الرحلات ضمن البرنامج ستكون في نهاية كل أسبوع؛ وذلك لقياس الملاحظات والآراء، وسيتم توجيه الدعوات للجهات ذات العلاقة بالمشروع للمشاركة والتواجد في رحلات القطار الأسبوعية لكامل المسار البالغ طوله 450 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي للتأكد من البرنامج التجريبي؛ استعدادًا للتشغيل التجاري الذي سيُعْلَن عنه بمشيئة الله تعالى بعد التأكد من الجاهزية الكاملة للتشغيل.







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