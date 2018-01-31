قطر تدفع ثمن دعمها للإرهاب من رواتب المتقاعدين !

المواطن- الرياض

يبدو أن النظام القطري لا يريد العودة إلى الوطن العربي، ويصر على التمادي في دعمه للإرهاب، ولكنه يدفع ثمن هذا الدعم من دماء الشعب القطري، الذي يعاني أزمات عديدة؛ من جراء سياسات نظامه التي تهدف لزعزعة الاستقرار وتدمير الدول العربية.

ومن أشد الأزمات التي يعاني منها النظام القطري، أزمة رواتب المتقاعدين، والذين لا ينظر إليهم نظام الدوحة.

وقال مغردون: إن هناك نداءات متكررة أطلقها المتقاعدون من الوظيفة العامة في قطر؛ للنظر في تحسين أحوالهم المعيشية؛ لكون معاشاتهم التقاعدية لا تكفي حاجتهم، ولكن لا مجيب.

وقال المغردون: إن هناك ملامح كثيرة لمعاناة المتقاعدين في قطر، أبرزها:

– الرواتب لا تتجاوز الـ5 آلاف ريال.

– البعض يجبر على التقاعد المبكر وهو لم يتجاوز الـ40.

– الفارق بين الدخل التقاعدي والدخل أثناء العمل كبير.

– معاشاتهم في التسعينيات أفضل منها في 2005 وما بعدها.

كل ذلك يؤكد أن النظام القطري ترك شعبه، بل ويأخذ من دمه ليدعم الإرهاب، وجماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة، لزعزعة الاستقرار في العديد من البلدان العربية، ولعل إفشال المملكة لمخططهم الأخير في عدن، كان خير دليل على ذلك.







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