قطر تلجأ إلى إيران لتنظيم كأس العالم 2022

المواطن - متابعة

تواصل قطر الارتماء في الحضن الإيراني الطائفي بشكل مثير للشكوك فبعد التقارب السياسي والاقتصادي طلبت الدوحة دعمًا من طهران في ملف كأس العالم 2022 المشكوك في إمكانية إقامته من الأساس في قطر.

وطلبت قطر من إيران تولي بعض مهام الاستضافة لبطولة كأس العالم، في عام 2022 حيث لا تستوعب منشآت قطر الوفود والضيوف المتوقع وصولهم إليها.

وتواجه قطر اتهامات كثيرة فيما يتعلق بكيفية الحصول على حق تنظيم البطولة العالمية وكذلك حقوق البث الرياضي بعد الكشف عن فضائح فساد مرتبطة برشوة مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتواجه قطر أيضا انتقادات بشأن انتهاك حقوق العمال الذين يعملون في المنشآت الرياضية.







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