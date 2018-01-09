قطر خاصرة رخوة مخترقة هدّدت الأمن العربي والخليجي

المواطن ـ رقية الأحمد

أعلن الإعلامي البحريني إبراهيم النهام، خلال مشاركته في منتدى “قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط”، المقام في المنامة، أنَّ هناك 7 آلاف قطري أُسقطت جنسياتهم؛ لمجرد إبداء آراء مخالفة للحكومة القطرية، مؤكدًا أنَّ هذا يناقض ما تتشدق به الدوحة دومًا في شأن حرية التعبير.

وأوضح النهام، في مداخلته على منبر المنتدى اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “من أبرز الأدوار التي قامت بها قطر هي إسقاط الأنظمة العربية، وإحلال أنظمة أخرى هشة، تروج لها عبر منابرها الإعلامية”.

وأكّد أنَّ “هناك إجماعًا عالميًّا على إدانة التدخلات القطرية في الشؤون العربية”، لافتًا إلى أنَّ “جميع المشاركين في منتدى (قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط)، المنعقد في البحرين، أجمعوا على ذلك”.

وأكّد المشاركون في المنتدى، الذي انطلق الاثنين، في العاصمة البحرينية المنامة، أن قطر بحد ذاتها أزمة ممتدة في المنطقة، وقد جعلت من نفسها أداة للفوضى والتقسيم.

وأشاروا إلى أنَّ “تهديد قطر للأمن القومي العربي، لاسيّما أمن الخليج، لا ينبع عن قوة ذاتية، وإنما باعتبارها خاصرة رخوة مخترقة”.







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