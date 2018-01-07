قطر سقطت والمملكة رائدة الاكتتابات العامة الأولية خليجيًّا بـ16 اكتتابًا

المواطن - الرياض

أكد كامكو للاستثمار وإدارة الأصول، أن المملكة تحافظ على ريادة سوق الاكتتابات العامة الأولية خليجيًّا بـ16 اكتتابًا في 2017.

ولفتت بحسب ما نقلت “الإخبارية” إلى أن حصيلة قطر خلال نفس العام صفقة واحدة.

وشددت الشركة على أن استمرار خوف الشركات من أوضاع السوق القطري، حيث تراجعت مستويات المؤشرات الرئيسية والقطاعية في خضم الأزمة التي تعانيها الدوحة.

وفي سياق متصل، أفاد بنك الكويت الوطني بأن النمو غير النفطي بقطر مستمر في التراجع جراء استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وانقطاع الاستثمار والتجارة وبيئة الأعمال.

وشدد على أن تطور أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يمثل خطرًا سلبيًّا على نمو الاقتصاد القطري.

وقالت: إن ميزانية قطر للعام 2018 لن تسهم كثيرًا في إنعاش الاقتصاد، رغم تخصيصها خططًا لتأمين الغذاء والملاعب الرياضية.







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