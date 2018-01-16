قطر وراء إفلاس شركة كاريليون.. نفذت مشروعات ولم تدفع الدوحة!

المواطن- متابعة

تحاول الحكومة البريطانية إيجاد مخرج لأزمة شركة كاريليون للإنشاءات بعد أن أصبحت عشرات المشاريع أو الخدمات الحكومية في خطر التوقف بعد انهيار الشركة بسبب نقص التمويل.

وكشفت صحيفة THE GUARDIAN أن 4 عقود أساسية بينها عقد في قطر كانت وراء إفلاس الشركة التي ساهمت في إنشاء عدد من المستشفيات، كما ساهمت في بناء وصيانة صالة مطار Heathrow إلى جانب قيامها ببناء شبكة القطار السريع.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين التصفية الاختيارية بعد أن رفض الدائنون مدها بمزيد من الدعم المالي وعزوف الحكومة عن استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذها.

وبحسب صحيفة The Guardian ، فإن الأسباب الرئيسية وراء انهيار كاريليون هي 4 عقود لم تتم كما كان يخطط لها بينها عقد كبير في الدوحة لمشروع يتعلق بتحضيرات لاستضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث عملت الشركة عامًا كاملًا لهذا المشروع دون أن يدفع لها أية أموال، حيث تدين الدوحة للشركة بـ200 مليون جنيه إسترليني.







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