المواطن - الرياض

أكد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن قطع غيار السيارات غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المقصود بقطع الغيار المعفاة هي التي تستخدم في وسائل النقل الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في نقل السلع أو الركاب من المملكة، وكذلك الخدمات ذات الصلة بالنقل.

وطبقت المملكة ضريبة القيمة المضافة أمس الاثنين، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.







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