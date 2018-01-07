قمة الهلال والاتحاد تدخل تاريخ الدوري السعودي بحضور العوائل

المواطن – مروة نبيل

تترقب الجماهير انطلاق الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنها ستشهد حضور العوائل في المدرجات للمرة الأولى في التاريخ، وستكون البداية مع مباراة الأهلي والباطن، ثم كلاسيكو الهلال والاتحاد، بالإضافة إلى لقاء الاتفاق والفيصلي.

وستكون قمة الهلال والاتحاد التي ستُقام على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، أول مباراة كلاسيكو في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين التي يُسمح فيها بدخول العوائل.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن قبل شهرين تقريبًا عن البدء في تجهيز 3 ملاعب بالرياض، جدة والدمّام، من أجل استقبال العوائل فيها بداية من مطلع العام الجاري، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

وأنهت الملاعب التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة، الأماكن والممرات الخاصة بالعوائل، مواقف السيارات، وإعداد خطة العمل لحضور العوائل، ابتداء من مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن الملاعب الثلاثة التي أقرتها هيئة الرياضة، هي: إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وملعب الملك عبدالله في جدة، وإستاد الأمير محمد بن فهد في الدمّام.







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