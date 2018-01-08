قواعد اللعبة تتغير في مصر اقتصاديًّا

المواطن - القاهرة

أكد تقرير اقتصادي أن المستثمرين يشعرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية في مصر، متشجعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.

ووصلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر، وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم العام الماضي هي الأعلى منذ 2010، وبدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجددًا، بحسب “رويترز”.

ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب في الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعي التي بدأت التشغيل في الأشهر القليلة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحري الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة؛ مما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.

وصرح إياد ملص، الشريك في جيتواي بارتنرز للاستثمار المباشر، المقيم في دبي، بأن ظُهر “سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر” وإن صندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر.

وينتظر أن تجعل اكتشافات الغاز من مصر في نهاية المطاف مصدرًا للغاز، وأن تدعم خططها لتصبح مركزًا إقليميًّا لتجارة الطاقة.







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