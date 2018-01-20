قياس يكشف مدة استخراج نتيجة الاختبار المحوسب وهنا رابط الاستعلام

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد المركز الوطني للقياس، أنَّ إعلان نتائج الاختبار المحوسب، يستغرق غالبًا يومي عمل.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أمس الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري؛ ردًّا على تساؤل أحد المواطنين بشأن المدة المحددة حتى استخراج نتيجة الاختبار المحوسب، أنها “تكون غالبًا يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار”.

يُذكر أنَّ قياس، أجاب في وقتٍ سابقٍ اليوم، عن تساؤل لمواطن حول موعد ظهور نتيجة “القدرات الجامعيين”، قائلًا، إنه “للاطلاع على نتائجك لدى قياس يُرجى الدخول من هنا، إلى صفحة الاستعلام عن النتائج”.







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