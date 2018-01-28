كتلة هوائية باردة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وشرق وغرب المملكة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب المملكة وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من (القريات، طريف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.







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