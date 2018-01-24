كرويزو البرازيلي يحسم موقفه من رحيل نيفيز إلى الهلال

المواطن – مروة نبيل

أرسل نادي الهلال عرضًا رسميًّا إلى كرويزو البرازيلي، من أجل استعادة نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، البرازيلي تياجو نيفيز، ولكن يبدو أن محاولاتهم باءت بالفشل.

قال الصحافي الرياضي المُقرب من نادي الهلال، عبدالله الحنيان، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بعد الاجتماع مع اللاعب اليوم الأربعاء.. كرويزو البرازيلي يقرر رفض عرض الهلال لضم تياغو نيفيز، ويؤكد بقاء اللاعب مع ناديه البرازيلي حتى ديسمبر 2019م”.

وينتهي عقد البرازيلي تياجو نيفيز مع نادي كرويزو البرازيلي عام 2019، ويعتبره المدير الفني للفريق أنه بمثابة القائد ومن العناصر الأساسية التي يصعب رحيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب تياجو نيفيز مع نادي الهلال خلال فترتين سابقتين، من عام 2009 حتى 2011، ومن 2013 حتى 2015، وتألق اللاعب البرازيلي بشكل لافت للنظر مع الزعيم، وكسب ثقة الجماهير الهلالية التي لقبته بـ”الرهيب”.

وشارك تياجو نيفيز في 125 مباراة مع نادي الهلال، ونجح في تسجيل 64 هدفًا، وقام بصناعة 31 هدفًا، وتوج مع الزعيم بالعديد من الألقاب.







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