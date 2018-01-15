كريستيانو رونالدو يخبر أصدقاءه بانتقاله لناديه القادم ويصدم الريال

المواطن - محمد سمعه

أخبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أصدقاءه المقربين بأنه سينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف العام الحالي.

ويذكر أن تقارير صحفية قالت من قبل إن رونالدو يسعى للرحيل عن ريال مدريد بسبب كثرة مشكلاته مع السلطات الإسبانية بسبب الضرائب.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن كريستيانو رونالدو أخبر زملاءه بأنه يريد العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي.

ورغم أن رونالدو جدد عقده مع الريال لكنه ليس سعيداً بهذا العقد الحالي.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 قادمًا من فريق مانشستر يونايتد.







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