كوبرا للبيع بأكثر من 2 مليون دولار.. 4 أشخاص فقط امتلكوا هذه السيارة

المواطن - متابعة

تعد السيارة “كوبرا” التي صنعت عام 1966 واحدة من أفضل السيارات الرياضية الأكثر قوة ‏وإثارة التي ظهرت للقيادة على الطرق العامة.‏

وتحمل السيارة الشاسيه رقم “‏‎CSX 3040‎‏”، وهي واحدة ‏من أكثر السيارات المعروفة في الشركة ومحبيها بأنها تم ‏المحافظة عليها جيدًا على الرغم من تنقل ملكيتها بين 4 ‏أشخاص.

وعند محاولة تقييمها قام الخبير كوبرا مايك مكلوسكي، ‏بتفكيكها قطعة قطعة للتأكد منها، وقرر أن جميع لوحات الجسم ‏كانت أصلية، وكذلك المحرك، ونظام الدفع، والداخلية، ‏والملحقات.‏

وبالنسبة إلى المحرك الأصلي ‏V8‎‏ فيصل قوته إلى 427 حصانًا، وتم ‏بناؤه من الحديد الزهر وتم تصميمه أثناء الترميم، فيما ‏تم استبدال جميع ملحقات المحرك والنظام الكهربائي بأكمله ‏بأجزاء أصلية.‏

ويتميز الموديل “‏‎427 S/C Cobra‎‏” بمحرك فورد الضخم سعة ‏‏7 لترات مع ما يقرب من 500 حصان، وعوادم جانبية، ‏وبطاريات مزدوجة، وخزان وقود 42 جالونًا.‏

وستعرض هذه السيارة للبيع في آر إم سوثبي في ولاية أريزونا في 18 يناير، مع تقدير السعر يقف حاليًّا بين 2 و2.4 ‏مليون دولار.







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