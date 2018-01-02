كوبرا للبيع بأكثر من 2 مليون دولار.. 4 أشخاص فقط امتلكوا هذه السيارة

تعد السيارة “كوبرا” التي صنعت عام 1966 واحدة من أفضل السيارات الرياضية الأكثر قوة وإثارة التي ظهرت للقيادة على الطرق العامة.
وتحمل السيارة الشاسيه رقم “CSX 3040”، وهي واحدة من أكثر السيارات المعروفة في الشركة ومحبيها بأنها تم المحافظة عليها جيدًا على الرغم من تنقل ملكيتها بين 4 أشخاص.
وعند محاولة تقييمها قام الخبير كوبرا مايك مكلوسكي، بتفكيكها قطعة قطعة للتأكد منها، وقرر أن جميع لوحات الجسم كانت أصلية، وكذلك المحرك، ونظام الدفع، والداخلية، والملحقات.
وبالنسبة إلى المحرك الأصلي V8 فيصل قوته إلى 427 حصانًا، وتم بناؤه من الحديد الزهر وتم تصميمه أثناء الترميم، فيما تم استبدال جميع ملحقات المحرك والنظام الكهربائي بأكمله بأجزاء أصلية.
ويتميز الموديل “427 S/C Cobra” بمحرك فورد الضخم سعة 7 لترات مع ما يقرب من 500 حصان، وعوادم جانبية، وبطاريات مزدوجة، وخزان وقود 42 جالونًا.
وستعرض هذه السيارة للبيع في آر إم سوثبي في ولاية أريزونا في 18 يناير، مع تقدير السعر يقف حاليًّا بين 2 و2.4 مليون دولار.