كوريا الجنوبية تنقلب على العملات الرقمية وتُوَجِّه ضربة قوية إلى بيتكوين

المواطن - متابعة

هزة قوية تلقتها أسواق العملات الرقمية من كوريا الجنوبية التي تعتبر أكبر أسواق تداول العملات الرقمية في العالم.

وأدَّت هذه الهزة إلى تواصل التراجع الحاد في أسعار العملات؛ ما هوى بالعملة الإلكترونية الأبرز “بيتكوين” إلى الهبوط باتجاه مستوى 13 ألف دولار.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى قرار فعلي بشأن الحديث والجدل الدائر في كوريا الجنوبية بشأن حظر تعاملات العملات الرقمية إلا التي يقوم بها أشخاص حقيقيون، أو ما ترمي إليه الحكومة من فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التجارة في العملات الرقمية، إلا أن مجرد الحديث عن هذه الأمور في واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم كان كفيلًا بإحداث هذه الهزة القوية.

وداهمت الشرطة الكورية وسلطات الضرائب عددًا من مقرات تداول العملات الرقمية بسبب ما يقولون إنه “التهرب من الضرائب في تبادل العملات”.

وربما يحسم القلق في كوريا مصير أسواق العملات الرقمية عالميًّا، والذي من المتوقع ألا يطول هذا الغموض؛ حيث يطالب صانعو السياسات المالية في جميع أنحاء العالم بضرورة تنظيم الأصول بما في ذلك العملات الرقمية التي شهدت ارتفاعات كبيرة وقياسية خلال العام الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :