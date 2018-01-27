كيا تسهّل عليك القيادة بطرح جديد

المواطن ـ الرياض:

طرحت شركة “كيا موتورز”، نسخة متطورة من سيارتها متوسطة الحجم “كي 5″، تتضمن العديد من الخصائص الجديدة مثل أنظمة تسهيل القيادة على الطرق السريعة.

وأوضحت الشركة، المملوكة لمجموعة هيونداي موتور غروب، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، أنَّ النسخة الجديدة مزودة بتقنيات متقدمة، مثل:

نظام التحكم الذاتي في المسافة

مساعدة السيارة في عدم الانحراف عن خط السير أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وتأتي النسخة الجديدة، في 4 فئات من حيث سعة المحرك، حيث تم تزويد الفئة الأولى بمحرك بنزين سعة لترين وتزويد الفئة الثانية بمحرك سعة 1.6 لتر، والفئة الثالثة بمحرك ديزل (سولار) سعة 1.7 لتر والفئة الرابعة مزودة بمحرك يعمل بالبروبان السائل سعة لترين.

ويتراوح سعر بيع السيارة الجديدة بين 21 ألفاً و29.6 ألف دولار، وفقا للتجهيزات والكماليات المرفقة بها.







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