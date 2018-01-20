كيف تحسن من التحصيل الدراسي؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت وزارة الصحة أن هناك 3 أشياء تُحسن من التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضحت الصحة في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن النوم مبكرًا وتناول الغذاء المتوازن، وأيضًا ممارسة النشاط البدني، هم كلمة السر لتحسين التحصيل الدراسي، كما أنهم يقوا من بعض الأمراض.

وتستقبل مدارس المملكة يوم غد الأحد، الطلاب بعد أن أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة.

وفي السياق ذاته، تعمل وزارة التعليم على محورين مستمرين لضمان سير العملية التعليمية وفق المخطط له، الأول تقديم الخدمات المساندة للتعليم من خلال توفير مختلف التجهيزات التي تحتاجها كل مدرسها لإتمام سير العملية التعليمية، إلى جانب تأهيل المعلمين والمعلمات، والمحور الثاني يتعلق بخدمة التعليم نفسه، من خلال خطط تصدرها وكالتي التعليم للمعلمين والمشرفين لتقديم التعليم داخل الفصول الدراسية، والمتابعة، وتأهيل الطلاب والطالبات كل في مجاله.







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