كيف تختار الخدمة المدنية المتقدمين للوظائف وفق عناصر المفاضلة؟

المواطن - الرياض

مع كل إعلان عن وظائف حكومية عبر بوابة جدارة في وزارة الخدمة المدنية تثار الأسئلة حول عناصر المفاضلة التي بناء عليها يتم اختيار المرشحين.

وبالرغم من أن عناصر المفاضلة منشورة على موقع وزارة الخدمة المدنية منذ فترة طويلة إلا أن الشكاوى من عدم الشفافية تتردد مع كل إعلان وظيفي.

وفيما يلي أبرز عناصر المفاضلة التي تعتمد عليها وزارة الخدمة المدنية في اختيار أفضل المرشحين للوظائف الحكومية.

-وبحسب موقع وزارة الخدمة المدنية فإن مجموع درجات المفاضلة بحدها الأعلى (100) درجة موزعة على النحو التالي:

المعيار الأول: المؤهل

40 درجة الحد الأعلى للمعدل في المؤهل العلمي، حيث يتم احتسابه كما يلي:

– تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي (الحاصل / ــة) عليه يتم من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام (الحاصل / ــة) عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.

– القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز ، 80 جيد جداً ، 70 جيد ، 60 مقبول).

المعيار الثاني: الاختبار

وقالت وزارة الخدمة المدنية إنه تم تحديد 40 درجة الحد الأعلى في الاختبار، ويتم احتسابها بأخذ نتيجة الاختبار من (100) ومن ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (40 درجة) ويتم ذلك من خلال ضرب نتيجة الاختبار ب (0.4).

المعيار الثالث: أقدمية التخرج :

وحدد وزارة الخدمة المدنية 20 درجة الحد الأعلى لأقدمية التخرج، تحتسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم / المتقدمة للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة بها (بدرجتين عن كل سنة)، ويتم احتساب أقدمية التخرج كما يلي:

وقالت وزارة الخدمة المدنية إنه يتم تحديد الفترة الزمنية لعنصر أقدمية التخرج عبر طرح تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم / المتقدمة من تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة (الفترة الزمنية لأقدمية التخرج = (تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة) – (تاريخ الحصول على الدرجة العلمية)) بحد أقصى 10 سنوات.

الخطوة الأخيرة: طريقة احتساب درجة المفاضلة:

بعد ذلك يتم احتساب درجة المفاضلة لكل متقدم من (100) كما يلي:

يتم جمع كل القيم التي تم استخراجها في جميع الخطوات السابقة والتي تمثل مجموع الدرجات للمتقدم / المتقدمة بناءً على المعادلة الدرجة النهائية = (المعدل التراكمي * 0.4) + (نتيجة الاختبار * 0.4) + (نسبة أقدمية التخرج * 0.2) .

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت صباح اليوم الأحد في استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم للرجال من المتقدمين على الوظائف التعليمية، والمعلن عنها في العشرين من الشهر الحالي على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددها 1464 وظيفة، وذلك من خلال فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء القادم، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات، والحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

على الجانب الآخر بدأت وزارة الخدمة المدنية أيضا اليوم الأحد في استقبال طلبات التقديم للوظائف النسائية والبالغ عددها ( 1493) وظيفة عبر نظام جدارة، والذي يستمر التقديم عليها حتى مساء الأربعاء القادم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :