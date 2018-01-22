كيف كسب كريستيانو رونالدو ود جماهير ريال مدريد؟

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، تألقًا لافتًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما نجح في تسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بسبعة أهداف مقابل هدف.

وكان كريستيانو رونالدو غير موفق خلال مباريات ريال مدريد الأخيرة، حيث إنه لم يتمكن من تسجيل أهداف، الأمر الذي تسبب في غضب جماهير الملكي عليه خلال الفترة الماضية، حتى أنها لم تُبد غضبها من أنباء رحيل نجم المنتخب البرتغالي.

وظهرت حالة الجفاء بين كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، وجماهير ريال مدريد، بعدما أطلقت صافرات الاستهجان ضده؛ وأظهرت نتائج الاستفتاءات عدم ممانعتها في رحيله، الأمر الذي شكل صدمة للنجم كريستيانو رونالدو .

ومع عودة كريستيانو رونالدو للتألق مجددًا عادت جماهير ريال مدريد لمساندته ومؤازرته، حيث إنها صفقت له بشدة عقب إحرازه لهدفين في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، بالإضافة إلى التفاعل مع محاولاته على المرمى وأبرزها محاولته في الدقيقة 72.

واستعاد كريستيانو رونالدو ثقة جماهير ريال مدريد وكسب ودهم بأدائه في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، خاصة أنه تعرض لإصابة قوية وامتلأ وجهه بالدماء بعد تدخل عنيف من أحد اللاعبين، ما أثار قلق مُحبي الملكي وأظهر تفاعلهم مع نجمهم المفضل.

وتُعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا هي أول لقاء يُسجل فيه كريستيانو رونالدو في عام 2018، كما أنها شهدت عودته للتهديف في الدوري الإسباني بعد غياب من الجولة الـ16، عقب تسجيله في شباك إشبيلية.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة كريستيانو رونالدو في العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط محاولات من تشيلسي وباريس سان جيرمان لضمه أيضًا.







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