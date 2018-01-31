كيف نجح نادي ليفربول في الفوز على هيديرسفيلد تاون؟

المواطن - محمد سمعه

قسا نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه هيديرسفيلد تاون بثلاثية دون رد في إطار لقاءات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول نادي ليفربول منذ بداية المباراة اللعب بقوة؛ وذلك من أجل تحقيق النقاط الثلاث بعد خسارته من نادي سوانزي سيتي في الجولة ال24.

وواصل نادي ليفربول ضغطه وتألقه في الشوط الأول، حيث نجح اللاعب الألماني إيمري تشان في تسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة ال26.

وحاول نادي ليفربول بعد ذلك تسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فريق هيديرسفيلد تاون.

وفي الشوط الثاني بحث نادي ليفربول عن تأمين النتيجة عن طريق تسجيل الهدف الثاني؛ من أجل الذهاب نحو حصد النقاط الثلاث.

تمكن نادي ليفربول من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب روبرتو فيرمينيو بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة ال47.

وكاد نادي ليفربول أن يضيف الهدف الثالث بفضل تألقه لاعبه فيرمينيو مع تألق اللاعب السنغالي ساديو ماني، ولكن اللمسة النهائية لم تكن متواجدة.

واصل نادي ليفربول ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حتى تمكن اللاعب محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة ال78.

حصد نادي ليفربول بعد الفوز 50 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد هيديرسفيليد تاون عند 24 نقطة في المركز ال14.

يذكر أن نادي ليفربول وافق على بيع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :