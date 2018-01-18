كيف يستغل الأهلي هدية مباراة الهلال والاتحاد لصالحه؟

المواطن - محمد سمعة

يسعى النادي الأهلي في الفترة المقبلة لاستغلال الهدية والتي جاءته من مباراة الهلال والاتحاد.

وكان الهلال تعادل في آخر 3 مباريات له بدوري المحترفين مع الفيصلي والاتفاق والاتحاد ليفقد الزعيم 6 نقاط مهمة من أجل الانفراد بصدارة الدوري.

ويسعى الأهلي صاحب المركز الثاني للفوز على فريق الشباب من أجل العودة لصدارة الدوري مع خسارة الهلال من الرائد عند انطلاق مباريات الجولة الـ19 .

ويتصدر الهلال حاليًا ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي.

سيخوض الهلال مباراته ضد الرائد يوم 30 يناير الحالي في نفس يوم مباراة الأهلي مع الشباب.







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