لاعبو الأهلي يكتسحون نجوم الدوري السعودي في تشكيلة الجولة الـ17

المواطن – مروة نبيل

شهدت الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت، أمس الأحد، بمباراة الشباب والاتفاق، والتي حسمها الليث لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، تألقًا شديدًا من العديد من اللاعبين.

وكشف حساب “أوبتا” الشهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الماضية، كالتالي: في حراسة المرمى فواز القرني “الاتحاد” بنسبة 83%، ويتكون خط الدفاع من إيغور روسي “الفيصلي” 73%، عبدالله كنو “الفيحاء” 78%، وثنائي الأهلي منصور الحربي وسعيد المولد بنسبة وصلت لـ74% و70%.

ويقود وسط وهجوم تشكيلة الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين كل من: ساندرو مانويل “الفتح” 76%، نيكولاس ميليسي “الهلال” 77%، محمد بن يطو “الشباب” 85%، مختار فلاتة “الهلال” 76%، وثنائي الأهلي سلمان المؤشر ومهند عسيري، بنسبة بلغت 75% و82%.







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