لاعبو النصر لفيصل بن تركي: ستبقى في قلوبنا دومًا

المواطن – مروة نبيل

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على توجيه الشكر إلى رئيس العالمي المُقال، الأمير فيصل بن تركي، بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بحل مجلس الإدارة، مساء أول أمس الاثنين.

وكتب إبراهيم غالب عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “فيصل بن تركي شكرًا من القلب لكل ما قدمته طوال فترة رئاستك للنادي يبقى النصر وتبقى أنت في قلب كل عالمي وبالتوفيق سلمان المالك في رئاسته للعالمي”.

وقال أحمد الفريدي: “عرفته محبًّا للنادي والكيان.. شكرًا فيصل بن تركي وبالتوفيق سلمان المالك”، وكتب وليد عبدالله: “شكرًا فيصل بن تركي على كل ما قدمته ستبقى في قلوبنا دومًا.. متمنيًا التوفيق للأستاذ سلمان المالك في رئاسة النادي”.

وعلق يحيى الشهري قائلًا: “شكرًا للأمير فيصل بن تركي على كل ما قدمه من جهود لخدمة العالمي كنت دائمًا، وستظل بإذن الله عاشقًا وداعمًا لناديك وكل الدعوات والأماني بالتوفيق بإذن الله للأستاذ سلمان المالك”.

وأضاف محمد السهلاوي عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا: “حتى كلمة عاشق قليلة فيه فيصل بن تركي شكرًا فيصل بن تركي وبالتوفيق للغالي سلمان المالك، وإن شاء الله قادم الأيام أجمل”.

وتابع شايع شراحيلي: “شكرًا فيصل بن تركي على ما قدمته للعالمي رئيسًا وعضو شرف، وأبارك للأستاذ سلمان المالك تكليفه رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر، متمنيًا له التوفيق وتحقيق طموح النصراويين”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة فيصل بن تركي وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك، وتم الإعلان عن القرار عبر حساب الهيئة الرسمي على “تويتر”.







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