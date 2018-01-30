لافروف يوضح موقف الغائبين عن مؤتمر سوتشي من الدستور

المواطن- الرياض

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: إن مؤتمر الحوار الوطني السوري وافق على إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.

وأضاف لافروف، أن الأطراف التي لم تحضر مؤتمر سوتشي ستشارك في لجنة الدستور، موضحًا أن اللجنة الدستورية ستضم مندوبين منتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات الذين لم يحضروا المؤتمر.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي، يساهم في نقل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 إلى المجال العملي.

وقال لافروف، اليوم للصحافيين: وضع هذا المؤتمر مهمة، التي هي أوسع بكثير من عملية أستانا وحتى إنها أكثر من محادثات جنيف، والتي، كما قلت، شاركت فقط المعارضة الخارجية.

وتابع: هنا تمكنا من جمع تحت سقف واحد ممثلي الجانب السوري الرسمي- البرلمانيين وأعضاء الحزب الحاكم والنواب المستقلين- ممثلي المعارضة الداخلية والمعارضة الخارجية ممثلين عن العشائر التي تعد مهمة جدًّا في الحياة الاجتماعية في سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: هذه بداية العملية، والتي تهدف إلى نقل القرار 2254 إلى التنفيذ العملي تحت رعاية الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق ببدء الحوار حول أهم المسائل، ففي سوريا يريد أن يعيش السوريون، ومثل هذا الحوار يطلق بعقد مؤتمر اليوم.







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