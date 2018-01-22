لا إدمان في بلد الأمان.. شراكة بين دعوي أبها ومكافحة المخدّرات للتوعية

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير

وقّع المكتب التعاوني للدعوة في أبها، عقد شراكة مجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في عسير، الأحد 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت عنوان “لا إدمان في بلد الأمان”.

ومثّل المديرية العامة للمكافحة المخدرات بعسير في العقد العميد سعد بن عبدالله العمري، فيما مثل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري.

وتهدف الشراكة إلى التعاون بين الطرفين، بغية:

مكافحة المخدرات.

توعية الشباب بأخطار الانزلاق في وحل المخدرات إدمانًا أو ترويجًا لها.

ويعتزم الطرفان، إطلاق حملة هذا العام، برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة الدائمة في توعية الشباب.

واتّفق الطرفان على تحقيق رؤية المملكة لتوفير بيئة آمنة للشباب؛ إذ إنَّ المخدرات تعد من أخطر الأمور التي تفتك بشباب البلد ومقدراته.

من جهته، أكّد الدكتور سعيد البشري مدير المكتب التعاوني للدعوة بأبها، أنَّ الشراكة تركز بشكل رئيسي على توعية الشباب، فهم عماد المجتمع وذخيرته.

وبيّن الدور الكبير الذي يقع على الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في رعاية الشباب، وتوفير البيئة المناسبة لهم، مشيرًا إلى أنَّ “المكتب سعى إلى أن يكون له دور فعال في مكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعسير، وذلك عبر الاستفادة من الكادر الدعوي المؤهل”.







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