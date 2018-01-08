لبنانية تنتحل صفة سيدة أعمال سعودية وتسرق السيارات بطريقة مخادعة

المواطن - أحمد حسن

تمكنت الجهات الأمنية في لبنان من القبض على سيدة لبنانية الجنسية تقيم في منطقة محلة بعلبك؛ لانتحالها صفة سيدة أعمال سعودية والقيام بأعمال نصب وسرقة.

وأوضحت مصادر أمنية وفقًا لصحف لبنانية، أن السيدة اللبنانية انتحلت صفة سعودية باسم “أمل قنواتي” قامت من خلالها بسرقة أكثر من 15 سيارة بطرق مخادعة للشركات.

وبيّنت المصادر أن السيدة المقبوض عليها اعتادت الاحتيال على شركات تأجير السيارات في بيروت وجبل لبنان لسرقة السيارات منها وبيعها في مدينة بريتال، لافتةً إلى أن الجهات المعنية أوقفتها؛ تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.







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